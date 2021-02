Mindray ottimizza il monitoraggio a intervalli del paziente con i nuovi monitor per la misurazione dei segni vitali della Serie VS

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) SHENZHEN, Cina, 23 febbraio 2021 /PRNewswire/(SZSE: 300760), leader globale nello sviluppo di tecnologie sanitarie innovative, ha lanciato oggi i suoiper ladeiVS 9 e VS 8, ora disponibili in Europa, Australia e in altre regioni selezionate. Dai ricoveri ospedalieri ai controlli a, laVSaggi di routine, consentendo al personale medico di fornire cure incentrate sul. Perare lo stato delin modo preciso e tempestivo, gli infermieri devono registrare e inserire in dettaglio idi ciascun ...