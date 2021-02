Milleproroghe approvato alla Camera. Il testo ora passa al Senato (Di martedì 23 febbraio 2021) Il decreto Milleproroghe in Parlamento. Il provvedimento è stato approvato alla Camera. Ora il testo atteso al Senato. ROMA – Il decreto Milleproroghe in Parlamento. Chiusa la discussione in Commissione, il testo è approdato alla Camera ed è stato approvato con il voto unanime della maggioranza. Si è astenuta, invece, Fratelli d’Italia. Il testo atteso in Senato Nella giornata di giovedì 25 febbraio il testo è atteso in Senato per l’approvazione e la conversione definitiva in legge. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il decretoin Parlamento. Il provvedimento è stato. Ora ilatteso al. ROMA – Il decretoin Parlamento. Chiusa la discussione in Commissione, ilè approdatoed è statocon il voto unanime della maggioranza. Si è astenuta, invece, Fratelli d’Italia. Ilatteso inNella giornata di giovedì 25 febbraio ilè atteso inper l’approvazione e la conversione definitiva in legge. Notizia in aggiornamento

