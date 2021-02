(Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb. (Adnkronos) - Aggrediva deiin strada brandendo un lungoo una mazza ed è finitoda un poliziotto contro cui si era scagliato, dopo che questi era intervenuto sul posto per fermarlo. E' successo tutto la scorsa notte, a, in via Sulmona. Poco dopo la mezzanotte, laè arrivata dopo le segnalazioni dei residenti: gli agenti della volante Forlanini, con le indicazioni da parte di cittadini alle finestre, hanno individuato l'uomo dietro una siepe. Lui, 45 anni, filippino, sempre con un grossoda cucina in mano, si è scagliato con violenza contro i poliziotti che hanno cercato di bloccarlo e farlo desistere con l'uso dello sfollagente. Nell'indietreggiare, il capo pattuglia è caduto a terra sbattendo la testa ...

GDS_it : Aggredisce passanti e agenti a #Milano, ucciso dalla #polizia - PrimaCommunica2 : Milano: filippino in stato d’alterazione aggredisce agenti armato di coltello. L’uomo è stato ucciso - simo_bass : 'Uomo aggredisce passanti e agenti a #Milano, ucciso' (ANSA) UOMO..... ???? Aspettiamo di sapere le sue origini, natu… - fisco24_info : Milano, aggredisce passanti e polizia con coltello: ucciso: Ferito un agente - MediasetTgcom24 : Aggredisce poliziotti a coltellate: ucciso nella notte a Milano #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano aggredisce

Il Messaggero

8.07passanti e agenti, ucciso Un uomo che la scorsa notte aha aggredito dei passanti per strada, armato di un grosso coltello, è stato ucciso dagli agenti intervenuti. L'uomo, un ...Molti colpi di scena, e risvolti inaspettati per i personaggi del negozio più bello di. ... Ma Il Mantovano è in agguato : si introduce furtivamente in Casa Ferraris ela giovane ...(PRIMAPRESS) - MILANO - Un uomo che la scorsa notte a Milano ha aggredito dei passanti per strada, armato di un grosso coltello, è stato ucciso dagli agenti intervenuti. L'uomo, un filippino con ...Ferito un agente (Fotogramma) Aggrediva dei passanti in strada brandendo un lungo coltello o una mazza ed è finito ucciso da un poliziotto con ...