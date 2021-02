Microsoft Game Stack Live mostrerà gli aggiornamenti per le DirectX | la Velocity Architecture per PC e altro ancora

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha annunciato che il suo evento digitaletornerà quest'anno, con la società che promette di mostrare le innovazioni per le, tra cui un nuovo standard HDR per PC, una versione PC delladi Xbox Series X/S e. Per chi non lo sapesse,riunisce tutte le piattaforme e gli strumenti di sviluppo dell'azienda, inclusi Xbox, Azure, PlayFab,, Mixer, Virtual Studio e Simplygon, per semplificare lo sviluppo dei giochi. Quindi,interesserà principalmente coloro che ...

Eurogamer_it : Ecco quando si svolgerà l'evento #Microsoft Game Stack Live. - dottorecomputer : Vi piacere sviluppare #videogamente in ambiente #microsoft ?! Vi segnalo questo evento online: - GameXperienceIT : Microsoft: il cloud gaming permetterà di 'realizzare esperienze di gioco prima impossibili'… - GameXperienceIT : Payday 3 è salvo: Starbreeze cerca un publisher e si parla già di Microsoft - Info_e_Games : Microsoft, in arrivo Office 2021: quali sono le novità? - -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Game

Everyeye Videogiochi

... con un impatto positivo nel gioco grazie a contenuti in -e all'allontanamento della ... Il team tecnico sta lavorando assieme ai partner diAzure per continuare a diminuire il tempo di ...Condividi Tweet Email Condividi È dello scorso anno l' annuncio dell'acquisizione di ZeniMax Media e la sussidiaria Bethesda da parte di, inserite nel suo XboxStudios . Se fino a questo momento poco è trapelato del futuro sviluppo dell'editore di Doom Eternal e Fallout, sembra che il prossimo mese Xbox abbia in ...Aggiornamenti per le DirectX, la Velocity Architecture per PC e altro ancora nel Game Stack Live di Microsoft.Microsoft continua a vedere il cloud come uno strumento per migliorare l'esperienza di gioco e offrire qualcosa che, normalmente, sarebbe considerato impossibile.