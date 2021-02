Madame | chi è | carriera | vita privata della rapper di Sanremo 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Madame Solontizie24carriera Madame alias Francesca Calearo è la più giovane dei big n gara a Sanremo 2021, appena 19 anni ha saputo conquistare il panorama musicale e l’attenzione del pubblico grazie ad un suo modo originale d’interpretare la musica ei testi. Definita una musicista rapper urban Madame ha una breve carriera alle spalle che l’ha portata al successo ma soprattutto ad ottenere l’attenzione discografica di un panorama importante come quello della kermesse sanremese. Il brano che presenta all’Ariston si intitola Voce e sicuramente sarà coerente con il suo modo di fare musica. Madame ha frequentato il liceo di Scienze Umanistiche di Vicenza per poi iscriversi a un istituto privato d’economia e marketing ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021)Solontizie24alias Francesca Calearo è la più giovane dei big n gara a, appena 19 anni ha saputo conquistare il panorama musicale e l’attenzione del pubblico grazie ad un suo modo originale d’interpretare la musica ei testi. Definita una musicistaurbanha una brevealle spalle che l’ha portata al successo ma soprattutto ad ottenere l’attenzione discografica di un panorama importante come quellokermesse sanremese. Il brano che presenta all’Ariston si intitola Voce e sicuramente sarà coerente con il suo modo di fare musica.ha frequentato il liceo di Scienze Umanistiche di Vicenza per poi iscriversi a un istituto privato d’economia e marketing ...

