Le pagelle di Lazio - Bayern 1 - 4: si salva solo Correa (6), Acerbi disastro (4) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le pagelle di Lazio - Bayern Monaco REINA 5 Vede spuntare giocatori rossi da tutte le parti, ci mette qualche pezza e limita i danni ma la serata p da incubo. PATRIC 4 Il divario con gli avversari è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) LediMonaco REINA 5 Vede spuntare giocatori rossi da tutte le parti, ci mette qualche pezza e limita i danni ma la serata p da incubo. PATRIC 4 Il divario con gli avversari è ...

Gazzetta_it : #LazioBayern, le pagelle della #Gazzetta - Fprime86 : RT @cmdotcom: #LazioBayern, le pagelle di CM: Musacchio e Patric un disastro, Correa il migliore. Sané & Co. imprendibili - IlmsgitSport : Lazio-#bayern monaco, le #pagelle: Patric-Musacchio disatrosi, Sané imprendibile - ilmessaggeroit : Lazio-#bayern monaco, le #pagelle: Patric-Musacchio disatrosi, Sané imprendibile - laziocrazia : Questo #LazioBayern poteva essere una serata storica, ma non siamo riusciti a renderla tale. Non ne abbiamo presi s… -