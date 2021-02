Lazio-Bayern Monaco, Lewandowski: “Segnare quattro gol all’Olimpico non è facile, avevamo una sensazione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prestazione altisonante del Bayern Monaco che ha strapazzato 4-1 la Lazio.Lazio-Bayern Monaco, Lucas Leiva: “Non è solo colpa di Musacchio, siamo davvero amareggiati”I bavaresi hanno travolto i capitolini compromettendo di conseguenza il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ad aprire le marcature del match una rete siglata da Robert Lewandowski che, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la prestazione offerta dalla squadra.Lazio-Bayern Monaco, delusione Inzaghi: “Avremmo dovuto giocare in maniera diversa. Episodi decisivi? Vi dico la mia”"È stata una partita fantastica. Quando segni quattro gol a Roma significa che hai fatto una grande partita. La Champions è qualcosa che attendi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prestazione altisonante delche ha strapazzato 4-1 la, Lucas Leiva: “Non è solo colpa di Musacchio, siamo davvero amareggiati”I bavaresi hanno travolto i capitolini compromettendo di conseguenza il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ad aprire le marcature del match una rete siglata da Robertche, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la prestazione offerta dalla squadra., delusione Inzaghi: “Avremmo dovuto giocare in maniera diversa. Episodi decisivi? Vi dico la mia”"È stata una partita fantastica. Quando segnigol a Roma significa che hai fatto una grande partita. La Champions è qualcosa che attendi ...

ChampionsLeague : GOAL! Lazio 1-4 Bayern (Correa 49'). #UCL - pisto_gol : Aspetto con grande curiosità Lazio-Bayern: perché la Lazio vista contro l’Inter può battere il Bayern attuale, ma s… - ZZiliani : #BAYERN. Completato l'allenamento in vista del match di sabato con il Colonia; il club tedesco ringrazia la #Lazio… - ciccio_squirtle : Il bayern questa sera ha giocato contro la lazio come se stesse giocando contro il psg o il real madrid. Non ci han… - tommaso_buonomo : RT @CucchiRiccardo: La forza del #Bayern, il timore eccessivo della #Lazio, gli errori individuali. Il campo è implacabile e la differenza… -