Istat, cresce ancora spesa Comuni per welfare locale (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Nel 2018 prosegue la crescita, iniziata nel 2014, della spesa dei Comuni per i servizi sociali: al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta a circa 7 miliardi 742 milioni di euro (pari allo 0,42% del PIL i e all’1,5% della spesa per la protezione sociale), superando i livelli precedenti il declino del triennio 2011-2013?. E’ quanto emerge dal Report Istat “La spesa dei Comuni per i servizi sociali – anno 2018” nella quale si rileva che “rispetto al 2017 la spesa per i servizi sociali aumenta del 3,1% (circa 224 milioni di euro), passando da 120 a 124 euro pro-capite. Rispetto alla media UE– si legge – “l’Italia destina una quota importante del PIL alla protezione sociale ii (28,8% contro 27,9%): il 66% è assorbito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Nel 2018 prosegue la crescita, iniziata nel 2014, delladeiper i servizi sociali: al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, ammonta a circa 7 miliardi 742 milioni di euro (pari allo 0,42% del PIL i e all’1,5% dellaper la protezione sociale), superando i livelli precedenti il declino del triennio 2011-2013?. E’ quanto emerge dal Report“Ladeiper i servizi sociali – anno 2018” nella quale si rileva che “rispetto al 2017 laper i servizi sociali aumenta del 3,1% (circa 224 milioni di euro), passando da 120 a 124 euro pro-capite. Rispetto alla media UE– si legge – “l’Italia destina una quota importante del PIL alla protezione sociale ii (28,8% contro 27,9%): il 66% è assorbito ...

giornalecomuni : #Istat, cresce la #spesa per il #welfare locale #Comuni - FinanciaLounge : A dicembre cresce il fatturato dei mezzi di #trasporto, ma è l’industria dell’#abbigliamento a registrare il calo p… - RapportoCoop : RT @istat_it: Nel 2018 la spesa dei Comuni per i servizi sociali cresce per il quinto anno consecutivo e raggiunge 7 miliardi 742 milioni d… - istat_it : Nel 2018 la spesa dei Comuni per i servizi sociali cresce per il quinto anno consecutivo e raggiunge 7 miliardi 742… - ansa_economia : Industria: Istat, nel 2020 fatturato -11,5%. Cresce fatturato mezzi trasporto, crolla abbigliamento #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Istat cresce Istat, cresce ancora spesa Comuni per welfare locale Rispetto al 2003, primo anno in cui l'Istat ha raccolto i dati sulla spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali, le risorse destinate alle persone disabili sono quasi raddoppiate: da un ...

Nel 2020 per fatturato industria peggior risultato da 2009 In termini tendenziali l'indice grezzo degli ordinativi cresce del 7%, con aumenti su entrambi i mercati (+7,8% quello interno e +5,8% quello estero). Secondo l'Istat, a causa dell'emergenza ...

Istat, cresce ancora spesa Comuni per welfare locale Teleborsa Istat, cresce ancora spesa Comuni per welfare locale E' quanto emerge dal Report Istat "La spesa dei Comuni per i servizi sociali - anno 2018" nella quale si rileva che "rispetto al 2017 la spesa per i servizi sociali aumenta del 3,1% (circa 224 milioni ...

Coronavirus, nel 2020 per l'industria crollo del fatturato (-11,5%): è il peggior risultato dal 2009 Il fatturato 2020 dell'industria registra, a causa dell'emergenza sanitaria, un crollo dell'11,5% rispetto al 2019, segnando il peggior risultato dal 2009. Secondo i dati Istat, comunque, nel quarto t ...

Rispetto al 2003, primo anno in cui l'ha raccolto i dati sulla spesa dei Comuni per interventi e servizi sociali, le risorse destinate alle persone disabili sono quasi raddoppiate: da un ...In termini tendenziali l'indice grezzo degli ordinatividel 7%, con aumenti su entrambi i mercati (+7,8% quello interno e +5,8% quello estero). Secondo l', a causa dell'emergenza ...E' quanto emerge dal Report Istat "La spesa dei Comuni per i servizi sociali - anno 2018" nella quale si rileva che "rispetto al 2017 la spesa per i servizi sociali aumenta del 3,1% (circa 224 milioni ...Il fatturato 2020 dell'industria registra, a causa dell'emergenza sanitaria, un crollo dell'11,5% rispetto al 2019, segnando il peggior risultato dal 2009. Secondo i dati Istat, comunque, nel quarto t ...