Incidente automobilistico per Tiger Woods. Il campione del golf è ferito alle gambe (Di martedì 23 febbraio 2021) “Brutto” Incidente automobilistico per Tiger Woods. Secondo quanto riporta Tmz, la star del golf è stato protagonista di un Incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto dalla vettura dalle squadre di emergenza accorse sul posto. Secondo quanto riporta il suo agente, il campione nell’Incidente automobilistico di cui è stato protagonista ha riportato molteplici fratture alle gambe ed è attualmente in sala operatoria. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) “Brutto”per. Secondo quanto riporta Tmz, la star delè stato protagonista di una Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno7.22 del mattino e sarebbe stato estratto dalla vettura dsquadre di emergenza accorse sul posto. Secondo quanto riporta il suo agente, ilnell’di cui è stato protagonista ha riportato molteplici frattureed è attualmente in sala operatoria.

Vincentpiazza98 : RT @perchetendenza: 'Tiger Woods': Perché è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a sud di Los Angeles, riportando molteplici f… - Jovinow : Tiger Woods è sveglio e si sta riprendendo da un intervento chirurgico. Lo si legge nel suo account Twitter. Il cam… - Notiziedi_it : Tiger Woods ferito in un incidente automobilistico a Los Angeles: fratture alle gambe - Virgola1973 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - gattufola1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale -