In Birmania l'esercito affronta una resistenza imprevista (Di martedì 23 febbraio 2021) La violenza della repressione non ferma i giovani birmani, che continuano a scendere in piazza per salvare un futuro improvvisamente messo in pericolo dal colpo di stato. Leggi

Agenzia_Ansa : Facebook in Birmania chiude la pagina dell'esercito. Nuove manifestazioni contro il golpe in tutto il Paese. Condan… - bordienrico : RT @Agenzia_Ansa: Facebook in Birmania chiude la pagina dell'esercito. Nuove manifestazioni contro il golpe in tutto il Paese. Condanna dal… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Facebook in Birmania chiude la pagina dell'esercito. Nuove manifestazioni contro il golpe in tutto il Paese. Condanna dal… - MutiCarla : RT @Agenzia_Ansa: Facebook in Birmania chiude la pagina dell'esercito. Nuove manifestazioni contro il golpe in tutto il Paese. Condanna dal… - infoitscienza : Birmania, l’esercito spara durante proteste contro il golpe: 2 uccisi -

