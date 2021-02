I Ribelli del Ruanda negano di aver ucciso loro Attanasio | ' Indagare meglio su questo vile attentato'

(Di martedì 23 febbraio 2021) A chi bisogna credere? A nessuno. Intanto però arrivano i primi comunicati degli eserciti in guerra frache si rimbalzano le colpe. Le Forze Democratiche per la liberazione del(Fdlr) ...

carlo_masera : RT @anna_mitica: @elizabethmaci @MPSkino E' la maledizione del PCI passata nel PD: fagocita i gruppi spontanei ribelli e poi li depontenzia… - fisco24_info : Congo, Ak-47 e macete: così è avvenuto l’agguato al convoglio italiano. Inchiesta dei pm di Roma: L’ambasciatore At… - clikservernet : L’Ambasciatore Attanasio viaggiava senza la scorta dei caschi blu. Il governo del Congo accusa i ribelli hutu ruand… - Noovyis : (L’Ambasciatore Attanasio viaggiava senza la scorta dei caschi blu. Il governo del Congo accusa i ribelli hutu ruan… - fcolarieti : L’Ambasciatore Attanasio viaggiava senza la scorta dei caschi blu. Il governo del Congo accusa i ribelli hutu ruand… -

Ultime Notizie dalla rete : Ribelli del

Ancora diversi misteri nell'agguato che ha portato alla morte di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci, e dell'autista Mustapha Milambo. "La strada non era così sicura". - -...carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autistaProgramma alimentare mondiale Mustapha Milambo. E' quanto si legge sul sito Actualite.cd, che cita un comunicato di questo gruppo ribelle. I...Nella zona a dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda, operano molti gruppi ribelli che spesso prendono di mira i ranger del parco, famoso per i gorilla di montagna. Tshisekedi si è detto ...Ribelli della cena, ristoratori in protesta di piazza perché vogliono riaprire per la cena. In mucchio e senza mascherine. In modo da risultare credibili quando giurano: il mio locale è Covid free, ri ...