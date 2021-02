Gite | seconde case e visite agli amici |  tutte le regole del primo decreto di Draghi

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il nuovodel governo: quando ci si può spostare tra Regioni? Le, già in vigore. Sì alle uscite entro 30 chilometri dai comuni fino a 5.000 abitanti. No alle trasferte nelle abitazioni affittate dopo il 14 gennaio. Restano le autocertificazioni. Previsti controlli successivi

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 22 febbraio 2021 ha approvato il decreto che proroga il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo: cosa cambia per le case, le e le visite ad amici e parenti? Decreto spostamenti: cosa cambia Fino alla data di scadenza del provvedimento non sarà possibile recarsi in una regione diversa da quella di ...... quella di spostarsi presso case e quella potersi recare verso un'altra abitazione ...di festa che rappresenta anche l'occasione - sottolinea la Coldiretti - per le consuete fuori ...La scelta del governo di prorogare fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni, anche in fascia gialla, segue le indicazioni degli scienziati che hanno sottolineato la necessità di limit ...