GF Vip | Stefania Orlando e Tommaso Zorzi contro Dayane Mello | “Ti sei inventata tutto” | lite furiosa dopo la puntata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il clamore suscitato dalla rivelazione disul suo amore per Rosalinda Cannavò ha avuto una forte eco non solo nel gossip intorno alle dinamiche del GF Vip, ma anche dentro la Casa. È proprio tra le mura di Cinecittà che si è consumata unatrae la modella, accusata dai primi due di essersi finta innamorata di una donna per incassare consensi. “Mezza lesbica”, l’ha definita, aprendo a una discussione dai toni incandescenti.: “Falsa, dalla testa ai piedi“ A infiammare i sospetti dei coinquilini sulla bontà del sentimento d’amore chesostiene di aver maturato per ...