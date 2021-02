George Clooney produrrà una docuserie sullo scandalo sessuale della Ohio State University

(Di martedì 23 febbraio 2021)e la sua Smokehouse Pictures contribuiranno a produrre unadedicata agli abusi sessuali perpetrati per decenni dal medico sportivo. La Smokehouse Pictures die del socio Grant Heslov si prepara a produrre unache ha coinvolto il dipartimento di atletica. La serie, che non ha ancora trovato una dimora sul piccolo schermo, è basata su una storia di Sports Illustrated dell'ottobre 2020 di Jon Wertheim che ha dettagliato un lungo elenco di accuse contro l'ex medico sportivo ...

pcfmrs : @diesgu Ahah ahahaha ha ha ha ha Normalmente eu mandaria uma do George Clooney, ha hahaha ah ah ah h - MoliPietro : George Clooney produrrà docuserie sugli abusi dello stato dell’Ohio - ModaCorriere : Da Brad Pitt a George Clooney, le star che non sanno usare Internet e hanno paura sei social - lorenzodecaro : Ne parlo su ?@Corriere? - donvitorap : George Clooney LE IDI DI MARZO rai movie...stasera lolita lobosco e poi boh , Bari deve tornare a Destra o stermino… -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

Corriere della Sera

Syriana, ore 21:15 su Premium Cinema 2 Premio Oscar perche interpreta un agente in CIA impegnato contro il terrorismo. Nel cast anche Matt Damon . Film biografico da vedere stasera in ...August Philip Hawke Brooksbank è il primogenito della coppia Eugenie di York e Jack Brooksbank, rampollo di belle speranze con un business con l'attore di Hollywood, che ha portato all'...George Clooney e la sua Smokehouse Pictures contribuiranno a produrre una docuserie dedicata agli abusi sessuali perpetrati per decenni dal medico sportivo della Ohio State University. La Smokehouse P ...Kate Hudson venerdì è stata ospite da Jimmy Kimmel Live! dove ha discusso le critiche del suo ultimo film, Music. In questo momento, come vi abbiamo già informato tramite un no ...