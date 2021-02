Fausto Gresini | il ricordo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Purtropponon ce l’ha fatta. Ha perso la sua battaglia contro il Covid, che perdurava dallo scorso dicembre. Il paddock del motomondiale è in lutto, dopo che uno dei suoi membri più cari se n’è andato. Di lui ci resta ildelle imprese compiute con il casco in testa, e poi dall’altra parte del muretto, a dirigere una squadra che oggi gode del supporto pieno di Aprilia. Per chi non lo conoscesse, in questo articolo riepiloghiamo la carriera di, ripercorrendone le tappe salienti., il campione di motociclismo ha perso la sua battaglia La carriera dipilota, quanto ha vinto? Classe 1961, originario di Imola,...

Gazzetta_it : #Gresini e le nostre scuse - SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - BanaleNombre : @BObliterato - PaoloIvanoCucce : RT @Bufalenet: Il ricordo di Fausto #Gresini meritava meglio di tutto questo. Meritava meglio di un necrologio preventivo, dell'esaltazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Gresini

11.27 Covid, moto: è morto"La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al covid,ci lascia con 60 anni appena compiuti". Lo ...Il due volte campione del mondoè scomparso a 60 anni. A dicembre era risultato positivo al Coronavirus. Il motomondiale piange, il celebre ex pilota motociclistico (due volte campione del mondo) e ...Ha lottato come un leone, ma ha dovuto arrendersi a un male ancora più forte come il Covid. Fausto Gresini è morto a 60 anni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo una ...È morto a 60 anni Fausto Gresini. Ex pilota, due volte iridato, e manager dell’omonimo team, se n’è andato all’ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all’infezione da Covid-19. La co ...