F1, filming day della Red Bull domani a Silverstone: Max Verstappen e Sergio Perez in pista (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi la presentazione e domani in pista per il filming day. La Red Bull non vuol perdere tempo e sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) sarà di scena per effettuare una sorta di shakedown, sfruttando i tradizionali 100 km funzionali alle riprese per marketing e sponsor. Il progetto della RB16B segue in linea di continuità quanto fatto vedere l'anno passato dal team anglo-austriaco, che ha sposato la filosofia dell'evoluzione e non della rivoluzione. In questo senso, le vere novità le scopriremo più avanti dal punto di vista tecnico, mentre sul fronte dei piloti l'arrivo di Sergio Perez, al fianco di Max Verstappen, è tra gli spunti più interessanti dell'intera stagione. Il messicano, reduce da una grande annata ...

