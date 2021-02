Covid | Draghi alle 19 vede ministri con Locatelli | Brusaferro e Miozzo 2

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per il M5S, come nella riunione di sabato scorso, sarà presente Stefano Patuanelli, mentre per la Lega dovrebbe esserci Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini per il Pd ed Elena Bonetti per Italia Viva. Si punta ad accelerare sul Dpcm che scadrà il prossimo 5 marzo.

Stasera alle 19.00 ci sara' a Palazzo Chigi una riunione operativa presieduta dal premier Mario Draghi sulla situazione del Covid con i ministri competenti. Stop agli spostamenti tra le Regioni e lockdown più duro in zona rossa fino al 27 marzo: il primo decreto sull'emergenza Covid del governo di Mario Draghi conferma la linea del rigore