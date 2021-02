Calci ai fiori della strage ferroviaria di Pioltello | denunciato 28enne

(Di martedì 23 febbraio 2021) Lunedì i carabinieriCompagnia di Treviglio hanno deferito per il reato di danneggiamento unpregiudicato di Crema che, lo scorso 27 gennaio, due giorni dopo la cerimonia commemorativa del terzo anniversario del disastro ferroviario diin cui persero la vita tre passeggeri, aveva calpestato e preso adepositati sulla piattaforma del binario 1 dal sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini. A seguito del fatto, i militari del Comando Stazione di Caravaggio avevano intrapreso una mirata attività di indagine volta a identificare l’autore del vile gesto che, dopo pochi giorni, è stato così rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria bergamasca. L'articolo BergamoNews.

