Brescia | Bertolaso | «Siamo di fronte a una terza ondata» E Moratti «Chiuse le scuole»

(Di martedì 23 febbraio 2021) In queste ore èa preoccupare. Mentre al momento nel resto della Regione Lombardia la situazione appare sotto controllo, in provincia disi teme l’arrivo di una nuovadi contagi. Nella zona delno c’è infatti massima allerta per il diffondersi dei contagi e sono in atto le misure di contenimento della pandemia. Leggi anche › Vaccino Covid: il calcolatore per sapere quando arriverà il proprio turno › Variante inglese: il vaccino funziona? E i tamponi? Tutte le risposte ai dubbi che ci preoccupano ...

Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - dellorco85 : Breve storia: - Salvini: 'Bisogna riaprire, basta allarmismo. Apprezzo la concretezza di Bertolaso'. - Allarme di… - fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - MassimoWindowc : RT @martamacbeal: Bertolaso dice che a Brescia è terza ondata. Anche questo è terrorismo @matteosalvinimi ? - Ori254 : RT @GarauSilvana: #Fontana, #Moratti e la badante ?? #Bertolaso seduto tra gli assessori a riferire sulla zona arancione a #Brescia. Imbaraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Bertolaso

"Aevidentemente ci troviamo di fronte alla terza ondata, è questo il punto che va aggredito", ha aggiunto Guido, parlando anche lui in Consiglio e spiegando che il direttore dell'...Nella provincia di'ci troviamo di fronte alla terza ondata della diffusione della pandemia'. Lo ha detto Guidoparlando al Pirellone dell'andamento del contagio da Covid - 19 in regione. 'Balza all'...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “La variante inglese – ha detto Guido Bertolaso, presente in consiglio regionale assieme alla vicepresidente – sta creando problemi nella provincia di Brescia e ...Covid, boom contagi in provincia di Brescia: scatta la zona arancione "rinforzata" per il territorio, per sette comuni in provincia Bergamo ...