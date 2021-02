Bollate: prorogata la Zona Rossa con una regola nuova (Di martedì 23 febbraio 2021) La città di Bollate resterà Zona Rossa per altre due settimane. Lo stesso sindaco di Bollate lo ha appreso poco fa da fonti di stampa, dopo che, da fonti istituzionali, gli era stato detto che la decisione non era stata ancora presa. Dunque la notizia del prolungamento non ha ancora una conferma ufficiale dalle istituzioni, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 23 febbraio 2021) La città diresteràper altre due settimane. Lo stesso sindaco dilo ha appreso poco fa da fonti di stampa, dopo che, da fonti istituzionali, gli era stato detto che la decisione non era stata ancora presa. Dunque la notizia del prolungamento non ha ancora una conferma ufficiale dalle istituzioni, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

