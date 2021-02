Benno Neumair: Martina resta indagata (Di martedì 23 febbraio 2021) Martina, la donna di quarant’anni con cui Benno Neumair ha passato la notte la sera del 4 gennaio, rimane indagata. Come ha già più volte fatto sapere il legale della donna, si tratta di un “atto dovuto”. Ciò che si chiedono gli inquirenti, è perché Martina non si sia quanto meno insospettita quando Benno, arrivato con un’ora di ritardo all’appuntamento, le abbia anche chiesto di lavargli i vestiti. Tuttavia, andrebbe però anche osservato che, però, Martina non avrebbe mai potuto immaginare che Benno poteva aver appena commesso un omicidio. Probabilmente chiunque, seppur stupito da tale richiesta, avrebbe fatto esattamente quello che ha fatto Martina. Una semplice leggerezza o distrazione, forse, che però le è costata l’iscrizione ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021), la donna di quarant’anni con cuiha passato la notte la sera del 4 gennaio, rimane. Come ha già più volte fatto sapere il legale della donna, si tratta di un “atto dovuto”. Ciò che si chiedono gli inquirenti, è perchénon si sia quanto meno insospettita quando, arrivato con un’ora di ritardo all’appuntamento, le abbia anche chiesto di lavargli i vestiti. Tuttavia, andrebbe però anche osservato che, però,non avrebbe mai potuto immaginare chepoteva aver appena commesso un omicidio. Probabilmente chiunque, seppur stupito da tale richiesta, avrebbe fatto esattamente quello che ha fatto. Una semplice leggerezza o distrazione, forse, che però le è costata l’iscrizione ...

