BCE | Lagarde | necessario “schermare” economia BTP in festa | spread in calo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dalla Presidente della BCE Christinealla European Semester Conference organizzata dal Parlamento UE e dalla presidenza di turno portoghese. “Proteggere l’europea fino a quando non sarà raggiunta l’immunità diffusa“. Nell’UE “dobbiamo spingere assieme, a tutti i livelli per raggiungere i nostri obiettivi comuni e assicurare che l’Europa possa emergere dalla pandemia più forte”, ha spiegato. “Oggi, (ieri, ndr) il 22 febbraio è il giorno della nascita di Lord Robert Baden-Powell, il fondatore dello scouting. E il motto degli scout, sii preparato, èadatto anche a noi. Per l’Europa, essere preparata a portare un cambiamento positivo nel 2021 e oltre, significa che i policy maker nazionali e europei mantengano il gioco di squadra. La BCE – ha ribadito – continuerà a fare la sua parte”, continuando ...

Christine(in foto) ieri ha confermato l'azione di sostegno della('Il Pepp continuerà a essere uno strumento cruciale: la dotazione di 1.850 miliardi ci offre una notevole potenza di ..."Di conseguenza", ha evidenziato, "lasta monitorando da vicino i rendimenti nominali delle obbligazioni a lungo termine". Le banche dell'area dell'euro hanno, infatti, utilizzato tale ...Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dalla Presidente della BCE Christine Lagarde alla European Semester Conference organizzata dal Parlamento UE e dalla presidenza di turno portoghese.Nelle già sudate carte di Mario Draghi, il faldone dedicato al Recovery Plan sta in cima alla pila. Da quelle pagine dipenderà il futuro dell'Italia. Occorre fare in fretta per spendere in modo mirato ...