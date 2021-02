Attacco in Congo, gli inquirenti africani: “Erano in sei con Ak-47 e machete”. Ribelli ruandesi: “Neghiamo ogni responsabilità” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giorno dopo la barbara uccisione dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci e dell’autista del convoglio del World Food Programme nel quale viaggiavano, Mustapha Milambo, nuovi particolari e nuove versioni emergono dalle autorità e dai soggetti coinvolti in quello che, al momento, viene considerato un tentativo di rapimento finito male. Mentre la presidenza Congolese ha inviato un emissario in Italia per consegnare una lettera personalmente a Mario Draghi, assicurando il massimo impegno per la ricerca di verità, con una squadra di investigatori già inviata nella città di Goma, quelli che fino ad oggi Erano considerati i principali indiziati del triplice assassinio, Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), negano qualsiasi coinvolgimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giorno dopo la barbara uccisione dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del, Luca Attanasio, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci e dell’autista del convoglio del World Food Programme nel quale viaggiavano, Mustapha Milambo, nuovi particolari e nuove versioni emergono dalle autorità e dai soggetti coinvolti in quello che, al momento, viene considerato un tentativo di rapimento finito male. Mentre la presidenzalese ha inviato un emissario in Italia per consegnare una lettera personalmente a Mario Draghi, assicurando il massimo impegno per la ricerca di verità, con una squadra di investigatori già inviata nella città di Goma, quelli che fino ad oggiconsiderati i principali indiziati del triplice assassinio, Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), negano qualsiasi coinvolgimento ...

