Atalanta-Real Madrid | Zidane non si fida | “I nerazzurri mi ricordano l’Ajax | ecco qual è la ricetta per vincere”

Zinedine Zidane alla vigilia del match di Champions tra Atalanta e Real Madrid.Il tecnico delle "Merengues", in vista della sfida valida per gli ottavi di finale della competizione europea, in programma al "Gewiss Stadium", presenta la sfida contro la compagine orobica.VIDEO Atalanta-Real Madrid, Gasperini sui 'blancos': "Non credo alle assenze, in Champions si trasforma""Noi abbiamo l'esperienza giusta, speriamo di arrivare fino alla finale. Abbiamo tutta l'intenzione di farlo, il Real Madrid è così: scendiamo in campo per vincere. Sappiamo bene che ci sarà anche una partita di ritorno, ma siamo concentrati su domani. Oggi io sono l'allenatore di questi giocatori, sono contento di ...

