Andrea Zenga ai fan: “Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato” (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Zenga ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà e dall’albergo ha ringraziato i fan con una storia sul suo profilo Instagram Tornato in albergo dopo l’eliminazione dal reality Grande Fratello Vip, Andrea Zenga riappropriatosi del telefono ha voluto fare una storia Instagram perché stupito dall’affetto dimostrato dai fan. Così sorpreso ha detto nel video: “Ragazzi buona sera, mi sono riappropriato del mio telefono e volevo fare questa storia per salutarvi e ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Grazie di cuore. Non sono come descrivere le emozioni che provo adesso aldilà del gioco, quindi volevo ringraziare ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 febbraio 2021)ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà e dall’albergo ha ringraziato i fan con una storia sul suo profilo Instagram Tornato in albergo dopo l’eliminazione dal reality Grande Fratello Vip,riappropriatosi del telefono ha voluto fare una storia Instagram perché stupito daldai fan. Così sorpreso ha detto nel video: “Ragazzi buona sera, mi sono riappropriato del mio telefono e volevo fare questa storia per salutarvi e ringraziarvi perche midi cuore. Non sono come descrivere le emozioni che provo adesso aldilà del gioco, quindi volevo ringraziare ...

