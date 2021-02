Vaccini | a chi è guarito una sola dose e non prima di sei mesi

(Di martedì 23 febbraio 2021) Pronta la circolare del ministero della Salute per rivedere il piano delle somministrazioni. Una direttiva che interessa già 2,3 milioni di italiani risultati positivi al Covid. E niente richiamo per chi si contagia dopo lainiezione

Tutti si lamentano della mancanza dei vaccini, ma nei frigoriferi delle Regioni italiane sono ferme ben un milione e duecentomila fiale. Questa era la fotografia effettuata dal ministero della salute.
Per chi ha già avuto il Covid una dose di vaccino Pfizer o Moderna aumenta la protezione immunitaria anche contro le varianti, mentre una seconda dose non dà effetti particolari e può essere evitata.