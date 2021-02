"Una società di idioti considera gli adolescenti inutili. Bisogna dar loro un ruolo" (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Io li amo i giovani, non li temo. E c’è una bella differenza”, ci dice lo psichiatra Vittorino Andreoli. Un incipit che fa immediatamente capire, se mai ci fosse ancora bisogno, lo sguardo con cui il Professore analizza e spiega il fenomeno “dell’adolescenza patologica” nel suo ultimo lavoro, edito da Rizzoli, che si intitola “Baby Gang”. Questo libro nasce “dall’urgenza” ci dice lui stesso, di indagare “uno degli aspetti più inaccettabili di questa società”: quello “che gli adolescenti possano mostrare questo volto drammatico. Un tema estremamente attuale e lo diventerà sempre di più, perché o gli adolescenti sono piccoli protagonisti nella società o diventeranno eroi nelle baby gang”. Professore, ci racconti come nasce questa analisi “Dal fatto di vivere in mezzo ai giovani, agli adolescenti, di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Io li amo i giovani, non li temo. E c’è una bella differenza”, ci dice lo psichiatra Vittorino Andreoli. Un incipit che fa immediatamente capire, se mai ci fosse ancora bisogno, lo sguardo con cui il Professore analizza e spiega il fenomeno “dell’adolescenza patologica” nel suo ultimo lavoro, edito da Rizzoli, che si intitola “Baby Gang”. Questo libro nasce “dall’urgenza” ci dice lui stesso, di indagare “uno degli aspetti più inaccettabili di questa”: quello “che glipossano mostrare questo volto drammatico. Un tema estremamente attuale e lo diventerà sempre di più, perché o glisono piccoli protagonisti nellao diventeranno eroi nelle baby gang”. Professore, ci racconti come nasce questa analisi “Dal fatto di vivere in mezzo ai giovani, agli, di ...

Ultime Notizie dalla rete : Una società 'Una società di idioti considera gli adolescenti inutili. Bisogna dar loro un ruolo' Nella società attuale però si è inserita la bellezza: questa è una società dove domina la bellezza, che impone dei modelli, con certe caratteristiche. Questo porta molti giovani a confrontarsi e a ...

Nella società attuale però si è inserita la bellezza: questa è una società dove domina la bellezza, che impone dei modelli, con certe caratteristiche. Questo porta molti giovani a confrontarsi e a ...