Un anno di Covid | dai primi casi di contagio al lockdown | cosa è successo dal 21 febbraio 2020

367 giorni da quando la vita di tutti noi è improvvisamente cambiata per mano e "volontà" di un subdolo virus che si è insediato nella nostra quotidianità. Travolgendola. Era il 21 febbraio 2020 quando a Codogno è stato ricoverato in terapia intensiva il primo paziente italiano di 38 anni: da lì un'escalation di casi e di ricoveri che hanno portato i primi tre Comuni del nostro Paese (Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo), seguiti poi da altri, a isolarsi. "Non uscite di casa" e il 22 febbraio il Premier Conte ha firmato il primo decreto (di una lunga serie) per contenere il virus proprio lì, in quelle zone dei focolai. La prima conta dei morti, i casi in aumento e quel triste appuntamento delle 18 con Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, per ...

