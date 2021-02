Ultime Notizie Roma del 22-02-2021 ore 12:10 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stamattina Consiglio dei Ministri la proroga di un mese del divieto la mobilità tra regioni sarà confermata la deroga per le visite ai parenti insieme a due figli minori da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia con le varianti continuare con le restrizioni indispensabile spiega il ministro della Salute speranza Maria Stella Gelmini assicura le regioni decisioni tempestive ma condivise il tasso di positività Nazionale al covid-19 al 54 altri 132 decessi a fine marzo l’Italia arriverà 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna dice Locatelli Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni nuova grana per i Boeing 777 con motori pw4000 devono essere ispezionati d’emergenza e questo vorrà probabilmente dire ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)dailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stamattina Consiglio dei Ministri la proroga di un mese del divieto la mobilità tra regioni sarà confermata la deroga per le visite ai parenti insieme a due figli minori da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia con le varianti continuare con le restrizioni indispensabile spiega il ministro della Salute speranza Maria Stella Gelmini assicura le regioni decisioni tempestive ma condivise il tasso di positività Nazionale al covid-19 al 54 altri 132 decessi a fine marzo l’Italia arriverà 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna dice Locatelli Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni nuova grana per i Boeing 777 con motori pw4000 devono essere ispezionati d’emergenza e questo vorrà probabilmente dire ...

