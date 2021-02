Smog troppo alto in Lombardia: stop agli Euro 4 e limiti al riscaldamento (Di lunedì 22 febbraio 2021) In Lombardia da martedì 23 febbraio scattano le misure temporanee di primo livello a causa dei livello di Smog troppo alti. stop di 12 ore – dalle 8.30 alle 18.30 – ai diesel fino a Euro 4, comprese le vetture con filtro antiparticolato in tutti i Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria. Limite delle temperature all’interno degli edifici fissato a 19 gradi (con 2 gradi di tolleranza). Divieto assoluto ad accendere barbecue, fuochi d’artificio e falò. Raccomandazione alla massima adozione dello smart working. Le misure riguardano tutta la regione, a eccezione della provincia di Sondrio. Vista dall’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, la Lombardia appare infatti come una distesa rossa. È il colore che indica una concentrazione più ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Inda martedì 23 febbraio scattano le misure temporanee di primo livello a causa dei livello dialti.di 12 ore – dalle 8.30 alle 18.30 – ai diesel fino a4, comprese le vetture con filtro antiparticolato in tutti i Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria. Limite delle temperature all’interno degli edifici fissato a 19 gradi (con 2 gradi di tolleranza). Divieto assoluto ad accendere barbecue, fuochi d’artificio e falò. Raccomandazione alla massima adozione dello smart working. Le misure riguardano tutta la regione, a eccezione della provincia di Sondrio. Vista dall’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, laappare infatti come una distesa rossa. È il colore che indica una concentrazione più ...

