Romagnoli in crisi: serve rifiatare? E il Milan dovrà valutare il rinnovo... (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole pensate e utilizzate sui social dopo il derby, sono da vero capitano: 'Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole pensate e utilizzate sui social dopo il derby, sono da vero capitano: 'Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del ...

CapitanBergomi : RT @Gazzetta_it: #Romagnoli in crisi: serve rifiatare? E il #Milan dovrà valutare il rinnovo... - sportli26181512 : Romagnoli in crisi: serve rifiatare? E il Milan dovrà valutare il rinnovo...: Romagnoli in crisi: serve rifiatare?… - Gazzetta_it : #Romagnoli in crisi: serve rifiatare? E il #Milan dovrà valutare il rinnovo... - marcopollari : dopo anni passati a vedere il povero Abate contro Milito adesso abbiamo Romagnoli puntualmente in crisi contro Lukaku. #amala @Inter - Angelredblack1 : @LucchiCristiano @cmdotcom Considera che c'è la crisi. Ci saranno pochi spostamenti. Non credo che Romagnoli se ne… -