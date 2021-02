Resta schiacciato con la testa in una pressa | gravissimo un operaio a Macomer

siceid : @marcopalears Si, mi pare si sia umiliato abbastanza. C'è gente che fa di peggio e resta impunita solo perché non h… - francobus100 : Resta schiacciato sotto il trattore, incidente mortale a Meltina - alto_adige : Resta schiacciato sotto il trattore, incidente mortale a Meltina - ElenaCurreli : @FELIX7337 Ahah ...guardami quanto sono sicura...se passa qualcuno sotto guai resta schiacciato come un cachi ?? - messveneto : Cade un bancale di vetro, operaio di 21 anni resta schiacciato con la gamba: trasportato in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Resta schiacciato

Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Stando alle prime informazioni, l'operaio stava lavorando al macchinario, quando è rimasto. Le sue condizioni sono disperate. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cagliari. ...La classificapreoccupante per il Cagliari chenel gruppo delle squadre a quota 9 punti in classifica in zona play out, con solo il Cagliari ultimo in classifica alle loro ...Senza Zach LeDay, ma con il rientrante Vlado Micov, l’Olimpia Milano prosegue il suo cammino in stile “Coppa Italia ” dominando anche il Maccabi Tel Aviv, già sconfitto a domicilio nella gara di andat ...Rischia di perdere l’uso di una mano un operaio rimasto incastrato in una macchina impastatrice nell’azienda che produce pizze surgelate. L’infortunio sul lavoro è avvenuto, per cause che sono in fase ...