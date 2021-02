Paragone | “Il M5s non esiste già più | è diventato una fake politica”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle? Nonpiù. Quello di oggi è entità ben diversa da quello rabbioso, rivoluzionario, che aveva convinto gli italiani, pronti ad appoggiarlo in massa alle ultime politiche. “Non dovete più guardare all’atto di nascita, quello ormai è un passato remoto”. A dirlo è il senatore Gianluigi, fondatore del partito Italexit, che attraverso le pagine di Libero Quotidiano, in un’intervista rilasciata ad Antonio Rapisarda, ha messo a nudo tutti i limiti di quella che è oggi una formazione totalmente asservita a quella casta che prometteva di spazzare via. E che ha perso, per strada, tutte le sue rivendicazioni, rimaste tristemente “fuori dal blog”. Cinque Stelle ormai sul punto di esplodere, dopo il sì al governo Draghi? “Sì, ed è una cosa che valuto positivamente. C’è un gruppo importante di parlamentari che non ha più voglia ...

Desmondo90 : @Amos8125 Coglioni perché giustificando i 'maldipancisti' nel Conte 1 e Conte 2 (penso a Paragone) hanno contribuit… - marielladidi : RT @LiberatiLinda: 3/ Lo ritroviamo a Gennaio 2020. Il M5S ha appena espulso Paragone. Ebbene, Di Battista prende le difese di Paragone. Do… - m_spagna : RT @LiberatiLinda: 3/ Lo ritroviamo a Gennaio 2020. Il M5S ha appena espulso Paragone. Ebbene, Di Battista prende le difese di Paragone. Do… - LiberatiLinda : 3/ Lo ritroviamo a Gennaio 2020. Il M5S ha appena espulso Paragone. Ebbene, Di Battista prende le difese di Paragon… - mario30101970 : @Stefano173456 DIBBA HA DATO L'ANIMA AL MOVIMENTO. Io l'ho criticato quando ha difeso Paragone. Temevo volesse avvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone M5s

la Repubblica

Pubblica lo screenshot di un lancio d'agenzia in cui fonti dello accusano di comportarsi come Matteo Renzi all'epoca della scissione dal Pd. Ilcon Renzi lo manda fuori fase. 'Non mi ...Italexit Molise, gruppo politico che fa riferimento al senatore exGianluigi, suggerisce di "raccogliere su tutto il territorio molisano il plasma iperimmune delle persone guarite dal Covid e sollecitare ospedali e Asl ad utilizzarlo entro 3 - 4 giorni ...Il Big Bang del partito del Vaffa comincia con un «cordiale saluto». Termina con queste parole la letterina inviata dai capigruppo in Parlamento ai 36 espulsi grillini tra Camera e Senato. Una cifra c ...Italexit Molise, gruppo politico che fa riferimento al senatore ex M5S Gianluigi Paragone, suggerisce di “raccogliere su tutto il territorio molisano il ...