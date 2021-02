Oddo: “Questa la Lazio se la gioca contro il Bayern” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Massimo Oddo, allenatore ed ex esterno della Lazio, a Il Messaggero ha parlato della sfida di Champions tra i biancocelesti e la compagine bavarese campione di tutto. Queste le sue parole: “Il Bayern è un’armata, una vera corazzata, ma credetemi, al di là dei valori e dell’esperienza, la Lazio, Questa Lazio, se la gioca alla grande. Ne sono più che convinto. Inzaghi non ha bisogno di un consiglio da parte mia. Come me ne ha giocate tante di gare così, quindi sa benissimo cosa fare e cosa dire ai suoi ragazzi. Da giocatore posso solo dire che non devono avere paura, giocare a viso aperto. Con calciatori come Luis Alberto, Milinkovic e Immobile possono mettere ansia anche al Bayern”. Chi può mettere in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Massimo, allenatore ed ex esterno della, a Il Messaggero ha parlato della sfida di Champions tra i biancocelesti e la compagine bavarese campione di tutto. Queste le sue parole: “Ilè un’armata, una vera corazzata, ma credetemi, al di là dei valori e dell’esperienza, la, se laalla grande. Ne sono più che convinto. Inzaghi non ha bisogno di un consiglio da parte mia. Come me ne hate tante di gare così, quindi sa benissimo cosa fare e cosa dire ai suoi ragazzi. Datore posso solo dire che non devono avere paura,re a viso aperto. Con calciatori come Luis Alberto, Milinkovic e Immobile possono mettere ansia anche al”. Chi può mettere in ...

