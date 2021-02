Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia sul tradimento all’ex:”Insultata per mesi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ospite a Non è la D’Urso Clizia Incorvaia torna a parlare del suo matrimonio e del tradiemnto a Francesco Sarcina. Ecco tutta la verità dell’influencer siciliana. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti nella puntata di ieri di Live Non è la D’Urso per parlare della loro storia d’amore e affrontare le tanto temute L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ospite a Non è latorna a parlare del suo matrimonio e del tradiemnto a Francesco Sarcina. Ecco tutta la verità dell’influencer siciliana.e Paolo Ciavarro sono stati ospiti nella puntata di ieri di Live Non è laper parlare della loro storia d’amore e affrontare le tanto temute L'articolo proviene da Leggilo.org.

incazzusu : Non lo dice chiaramente perché aspetta che sia lui a dirglielo per prima? Che fa strategia? ?? O aspetta l'ospitata… - ilgiornale : A Live Non è la D’Urso l'attore si è scagliato contro l'ex Rosalinda, definendo la relazione con Andrea tutta una m… - steipank : @Frances53417053 la cosa assurda e che non volete capire è che giulia non è andata dalla d'urso invece tommy si non… - settapower : @Frances53417053 Peccato che Giulia non ci è andata dalla d’urso due anni fa figurati se ci va ora :) comunque stat… - infoitcultura : Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: scontro tra ex a Live Non è la D’Urso -