N.C.I.S, The transporter legacy o La grande truffa? La tv del 22 febbraio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 22 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il Commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vipera”: una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città. Su Canale5 alle 21.45 spazio al “grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 22su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il Commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vipera”: una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città. Su Canale5 alle 21.45 spazio al “Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il ...

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda #Transporter3, ultimo capitolo della trilogia con #JasonStatham - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #Transporter3, ultimo capitolo della trilogia con #JasonStatham… - lamescolanza : Italia1, stasera andrà in onda 'The Transporter 3' -