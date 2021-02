Motociclismo in lutto | è morto Fausto Gresini

CorriereUmbria : Dopo una lunga convalescenza nella quale ha alternato miglioramenti e peggioramenti, Gresini si è spento nella sera… -

nel mondo dello sport , ilitaliano dice addio ad Aldeo Presciutti . L'ex motociclista, classe 1961 , aveva debuttato nel 1989 nel World Sbk . Particolarmente legato al marchio di ...Un tristeha colpito il mondo delitaliano, che piange la morte di Aldeo Presciutti , ex pilota scomparso all'età di 59 anni per colpa di un infarto. Foto di EPA/Bagus Indahono / Ansa Nato ...Grave lutto per il mondo dello sport. E' appena scomparso un personaggio molto noto nella MotoGp e per il panorama dei motori: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti Fausto Gresini ha perso la battaglia ...Fausto Gresini ha perso la battaglia con il Covid. L'ex pilota è morto all'età di 60 anni all'ospedale Maggiore di Bologna ...