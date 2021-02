Milan, l’attacco non incide: pesa un errore della società (Di lunedì 22 febbraio 2021) La sconfitta nel derby inguaia i rossoneri nella lotta scudetto, ora a -4 dall’Inter. Attacco in difficoltà e punto interrogativo sull’acquisto di Mandzukic Brutta sconfitta nel derby, e Milan totalmente al tappeto anche dal punto di vista del morale. Rossoneri a -4 dall’Inter in classifica e discorso scudetto in salita. pesa come un macigno il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 febbraio 2021) La sconfitta nel derby inguaia i rossoneri nella lotta scudetto, ora a -4 dall’Inter. Attacco in difficoltà e punto interrogativo sull’acquisto di Mandzukic Brutta sconfitta nel derby, etotalmente al tappeto anche dal punto di vista del morale. Rossoneri a -4 dall’Inter in classifica e discorso scudetto in salita.come un macigno il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - erikpaga13 : @MilanPress_it l'attacco dell'inter è costato 120 milioni circa, quello del milan 35. ci sarà una differenza, o no??? - barbrumat : @TuttoMercatoWeb A mio avviso si è visto + ieri che negli altri derby. In precedenza è stato più fortunato a capita… - Alessia18991 : RT @LukeRedblack: Ho rivisto gli highlights dì Napoli-Milan Bennacer era l’uomo ovunque, manca come l’aria al Milan. Impostava, faceva mov… - battitomilan7 : RT @LukeRedblack: Ho rivisto gli highlights dì Napoli-Milan Bennacer era l’uomo ovunque, manca come l’aria al Milan. Impostava, faceva mov… -

