Maxi murale per Valerio Verbano | 41 anni dopo il Tufello non dimentica

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – ‘Valerio’, un nome con sopra un volto. Non uno qualsiasi per il III Municipio e per Roma. I due occhi grandi, il sorriso appena accennato e il viso di Valerio Verbano, a 41 anni dalla sua morte, da oggi illuminano un grande murale sulla facciata dell’Istituto professionale ‘Federico Cesi’, in via delle Isole Curzolane. L’opera è firmata dal noto street artist napoletano Jorit, che lo ha raffigurato con alcune strisce rosse sulle guance, come un ‘indigeno’ pronto alla battaglia.