Luca Attanasio | chi era l’ambasciatore italiano ucciso in Congo | moglie e figli

Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, è rimasto ucciso durante un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite, insieme a un carabiniere italiano di cui non si conosce ancora l’identità. La notizia, inizialmente diffusa da Reuters, è stata confermata dalla Farnesina. L’attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Onu. Ma chi era Attanasio? Nato a Saronno, in provincia di Varese, Luca Attanasio aveva 43 anni. Si era laureato alla Bocconi nel 2001 e nel 2003 aveva iniziato la carriera diplomatica. Dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, era dal 2017 capo missione a Kinshasa, nel Congo.

