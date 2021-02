L'opposizione a Draghi premia Meloni: Salvini cala, per lei +1,3% (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La percentuale sale al 63% tra gli elettori M5S, mentre scende al 45 e al 41 tra quelli, rispettivamente, di Lega e Pd. Dopo la nascita del governo Draghi ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La percentuale sale al 63% tra gli elettori M5S, mentre scende al 45 e al 41 tra quelli, rispettivamente, di Lega e Pd. Dopo la nascita del governo...

DSantanche : La #Rai mandando la pubblicità durante la dichiarazione di voto del nostro capogruppo in #Senato di fatto CENSURA l… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Nugnes: “Maggioranza così allargata è morte della politica, il Paese ha bisogno di un’opposizione d… - fattoquotidiano : Governo, sinistra e SI Cobas in piazza: “Non crediamo alle parole di Draghi, noi all’opposizione al fianco dei lavo… - ontoxy : RT @globalistIT: Come volevasi dimostrare... #sondaggi #Meloni #Salvini - RicBornInThe90s : @jxgiuliano -