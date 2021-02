Liguria, frana il cimitero di Camogli: centinaia di bare precipitano in mare. In corso le operazioni dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lasciano senza parole le immagini che arrivano dalla Liguria, precisamente da Camogli in provincia di Genova: una frana ha destabilizzato il terreno del cimitero sul mare, lasciando cadere a picco oltre 200 bare. frana nel mare parte del cimitero di Camogli Le immagini arrivato direttamente dai Vigili del Fuoco che si stanno occupando in questi momenti oltre a valutare l’entità dei danni causati, di recuperare quante più bare possibili tra le oltre 200 precipitate a picco nel mare insieme alla frana. Secondo quanto al momento possibile passare al vaglio, sarebbe stata di fatto una frana a far cedere una larga ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lasciano senza parole le immagini che arrivano dalla, precisamente dain provincia di Genova: unaha destabilizzato il terreno delsul, lasciando cadere a picco oltre 200nelparte deldiLe immagini arrivato direttamente daidelche si stanno occupando in questi momenti oltre a valutare l’entità dei danni causati, di recuperare quante piùpossibili tra le oltre 200 precipitate a picco nelinsieme alla. Secondo quanto al momento possibile passare al vaglio, sarebbe stata di fatto unaa far cedere una larga ...

