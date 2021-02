Inail, verso il no al risarcimento per chi non si vaccina (Di lunedì 22 febbraio 2021) I lavoratori della sanità che rifiutano il vaccino potrebbero rischiare di non avere il risarcimento per l’infortunio sul lavoro nel caso dovessero ammalarsi di Covid. La questione è sul tavolo dell’Inail dopo l’apertura di una istruttoria nei confronti di 15 dipendenti dell’ospedale San Martino di Genova che hanno contratto il Covid dopo aver detto di no al vaccino. Quindi si deve valutare se la persona contagiata è da considerarsi in malattia o se si tratta di infortunio sul lavoro. Inail, la questione La segnalazione all’Inail arriva da Genova. All’ospedale San Martino 15 infermieri, che hanno scelto di non ricevere la somministrazione del vaccino a cui avevano diritto come i loro colleghi, si sono contagiati mentre erano al lavoro. Il direttore generale della struttura, Salvatore Giuffrida, si è rivolto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) I lavoratori della sanità che rifiutano il vaccino potrebbero rischiare di non avere ilper l’infortunio sul lavoro nel caso dovessero ammalarsi di Covid. La questione è sul tavolo dell’dopo l’apertura di una istruttoria nei confronti di 15 dipendenti dell’ospedale San Martino di Genova che hanno contratto il Covid dopo aver detto di no al vaccino. Quindi si deve valutare se la persona contagiata è da considerarsi in malattia o se si tratta di infortunio sul lavoro., la questione La segnalazione all’arriva da Genova. All’ospedale San Martino 15 infermieri, che hanno scelto di non ricevere la somministrazione del vaccino a cui avevano diritto come i loro colleghi, si sono contagiati mentre erano al lavoro. Il direttore generale della struttura, Salvatore Giuffrida, si è rivolto ...

Corriere : L’Inail verso il no al risarcimento per chi non si è vaccinato e si ammala di Covid sul... - sardo1951 : RT @Miti_Vigliero: Dall'Inail verso il no al risarcimento dei sanitari che non si vaccinano contro il Covid - RobertoSignore7 : RT @Miti_Vigliero: Dall'Inail verso il no al risarcimento dei sanitari che non si vaccinano contro il Covid - vitcastagna : RT @Miti_Vigliero: Dall'Inail verso il no al risarcimento dei sanitari che non si vaccinano contro il Covid - SoloCristy : RT @Miti_Vigliero: Dall'Inail verso il no al risarcimento dei sanitari che non si vaccinano contro il Covid -