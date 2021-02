In un libro di Gagliani l'epoca d'oro del jazz di Evans e Miles (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Arriva nelle librerie Feltrinelli e su Amazon per le edizioni Lswr, con la grafica di Danilo Stifano, con allegato il relativo 33 giri in vinile, "Note in bianco e nero" di Mam Gagliani: è il ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Arriva nelle librerie Feltrinelli e su Amazon per le edizioni Lswr, con la grafica di Danilo Stifano, con allegato il relativo 33 giri in vinile, "Note in bianco e nero" di Mam: è il ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Arriva nelle librerie Feltrinelli e su Amazon per le edizioni Lswr, con la grafica di Danilo Sti… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash In un libro di Gagliani l’epoca d’oro del jazz di Evans e Miles - - stefanodonno75 : I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno per Amazon : Impegno e disincanto in Pasolini, De Andrè, Gaber ... -