Il Corsport: grave non vedere un rigore come quello per l’Atalanta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era rigore per l’Atalanta. Aveva ragione Gasperini. Ce ne eravamo accorti anche noi da casa, soprattutto quando Sky ha trasmesso – nell’intervallo – le immagini che fugavano ogni dubbio. Pesante critica di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport per l’operato di Di Bello durante Atalanta-Napoli. Ancora una volta si dà ragione a Gasperini che nel post-partita aveva criticato l’arbitraggio e reclamato un rigore su Pessina. La critica va soprattutto nel mancato utilizzo del Var che avrebbe evitato l’errore Di Bello non è mai stato un fenomeno, ma davanti alla tv anche i bambini riuscirebbero a distinguere un fallo Secondo Pinna dunque, grave l’errore di Di Bello, ma ancora più grave quello di Fabbri che merita un 4,5 come si fa a non vedere un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Eraper. Aveva ragione Gasperini. Ce ne eravamo accorti anche noi da casa, soprattutto quando Sky ha trasmesso – nell’intervallo – le immagini che fugavano ogni dubbio. Pesante critica di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport per l’operato di Di Bello durante Atalanta-Napoli. Ancora una volta si dà ragione a Gasperini che nel post-partita aveva criticato l’arbitraggio e reclamato unsu Pessina. La critica va soprattutto nel mancato utilizzo del Var che avrebbe evitato l’errore Di Bello non è mai stato un fenomeno, ma davanti alla tv anche i bambini riuscirebbero a distinguere un fallo Secondo Pinna dunque,l’errore di Di Bello, ma ancora piùdi Fabbri che merita un 4,5si fa a nonun ...

