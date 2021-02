Guidavano ubriachi | lavoreranno gratis per il Comune di Origgio

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Le persone trovate al volante in stato di ebbrezza o responsabili di reati minori, condannate dal giudice di pace o dal tribunale, potranno scontare la pena detentiva o pecuniaria svolgendo lavori socialmente utili per ildi: è stata rinnovata la convenzione col Tribunale di Busto Arsizio, che ha chiesto di aggiornare il vecchio td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Guidavano ubriachi

Il Notiziario

