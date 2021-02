GfVip, ‘si sente ansimare’: cosa è accaduto nella notte tra Rosalinda e Zenga? (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’amore cresce nella casa del GfVip e con la complicità della notte qualcuno potrebbe essersi lasciato andare a bollenti effusioni. LEGGI ANCHE: — Barbara D’Urso criticata sui social, la sorella Daniela commenta così: ‘marcio sta negli occhi di chi guarda’ Almeno questo è quello che ritengono alcuni fan del programma che su Twitter hanno condiviso un pezzo del video che riprende il letto in cui dormono Rosalinda e Zenga. Al centro dell’attenzione l’audio del video: secondo alcuni verso la fine si sente ansimare qualcuno. Raga è vero, a fine video si sente qualcuno ansimare #rosmello #GfVip #exrosmello pic.twitter.com/REwcYeT3SL— kentamuniz (@Clay64730565) February 21, 2021 Per alcuni utenti i due si sarebbero lasciati andare alla passione ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’amore crescecasa dele con la complicità dellaqualcuno potrebbe essersi lasciato andare a bollenti effusioni. LEGGI ANCHE: — Barbara D’Urso criticata sui social, la sorella Daniela commenta così: ‘marcio sta negli occhi di chi guarda’ Almeno questo è quello che ritengono alcuni fan del programma che su Twitter hanno condiviso un pezzo del video che riprende il letto in cui dormono. Al centro dell’attenzione l’audio del video: secondo alcuni verso la fine siansimare qualcuno. Raga è vero, a fine video siqualcuno ansimare #rosmello ##exrosmello pic.twitter.com/REwcYeT3SL— kentamuniz (@Clay64730565) February 21, 2021 Per alcuni utenti i due si sarebbero lasciati andare alla passione ...

