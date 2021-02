(Di lunedì 22 febbraio 2021) Da www.lanazione.it CARABINIERI DAVANTI ALDOVE E' MORTO LO STUDENTE DEL POLIMODATragedia nella notte a: intorno alle 3 in via di Porta Rossa, un 21enne studente del Polimoda è morto ...

News_24it : FIRENZE - Una tragedia consumatasi nella notte a Firenze. Alle 3 di questa mattina, in via della Porta Rossa, un r… - _DAGOSPIA_ : FIRENZE, RAGAZZO DI 21 ANNI MUORE DOPO ESSERE PRECIPITATO DAL QUARTO PIANO DI UN PALAZZO - infoitinterno : Firenze, un ragazzo di 21 anni muore precipitando dal quarto piano - news_mondo_h24 : Dramma a Firenze, ragazzo precipita dal 4 piano e muore - statodelsud : Firenze, un ragazzo di 21 anni muore precipitando dal quarto piano -

Ultime Notizie dalla rete : firenze ragazzo

Da www.lanazione.it CARABINIERI DAVANTI AL PALAZZO DOVE E' MORTO LO STUDENTE DEL POLIMODATragedia nella notte a: intorno alle 3 in via di Porta Rossa, un 21enne studente del Polimoda è morto sul colpo dopo ...Perdere la vita durante una festa con gli amici a soli 21 anni. E' accaduto adove un, è porecipitato dal quarto piano morendo sul colpo: la vittima è uno studente universitario italiano del Polimoda, originario di Monza. È successo la notte scorsa, intorno alle ...Uno studente di 21 anni del Polimida è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro di Firenze.Firenze, 21enne precipita da una finestra nella notte e muore ... Secondo le prime informazioni, il ragazzo, originario di Monza, era a casa di altri amici per passare la serata. Attorno alle 3 è ...