Fausto Gresini non ce l'ha fatta: il due volte campione del mondo in 125 fondatore del Grecini Racing sconfitto dal covid (Di martedì 23 febbraio 2021) Grande lutto nel mondo del motociclismo. Ha perso la sua battaglia con il covid, Fausto Gresini. Il due volte campione nel mondo della 125 (1985 e 1987) s'è dovuto arrendere questa sera al virus che ha messo in ginocchio il mondo ormai da un anno. Gresini era stato ricoverato alla fine del 2020, in condizioni gravi sin da principio: le sue condizioni sembravano in miglioramento fino alla notizia giunta giovedì 18 febbraio 2021, quando era stato comunicato che Gresini era in condizioni critiche e che le funzioni di alcuni organi erano compromesse.

Gazzetta_it : Covid, addio a Fausto Gresini: l'ex pilota è morto a 60 anni - SkySportMotoGP : È MORTO FAUSTO GRESINI ERA RICOVERATO PER COVID ALL'OSPEDALE DI BOLOGNA #SkyMotoGP #Gresini #SkyMotori - chedisagio : ?? È morto Fausto Gresini. Aveva 60 anni. Era ricoverato da dicembre per Covid. - MaChiTeSeNcula_ : RT @SkySportMotoGP: È MORTO FAUSTO GRESINI ERA RICOVERATO PER COVID ALL'OSPEDALE DI BOLOGNA #SkyMotoGP #Gresini #SkyMotori - Ansa_ER : Covid: Moto; è morto Fausto Gresini. Iridato della 125 negli anni '80, adesso era a capo team MotoGp #ANSA -