Fantaghirò | confermata una serie live-action nuova di zecca!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Arriva come un fulmine a ciel sereno la conferma di un rumor che girovagava in rete da qualche tempo:, idolo indiscusso delle masse cresciute negli splendidi anni ’90, tornerà in unaveste. L’onere di questa operazione delicatissima sarà presa in carico da Lotus Production, già all’opera con le prime fasi della lavorazione. Lasarà diffusa con il titolo di: la regina dei due regni.– Photo Credits: tvfanpage: tutto quello che sappiamo sulPare che il fandom sfegatato della principessa guerriera (ne faccio parte io stessa ndr), galvanizzato dalla sua messa in onda puntuale ogni Natale sul piccolo schermo, possa adesso decidere come metabolizzare la notizia della conferma di una ...